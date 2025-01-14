الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

حجز عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية

حجز عناصر تشكيل عصابي
حجز عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحجز عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط البترول وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات.

ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية من خطوط البترول 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (8 أشخاص – مُقيمين بنطاق محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواد البترولية بأسلوب "الكسر وتركيب المحابس على خطوط البترول" بنطاق محافظة الإسماعيلية ونقل المواد البترولية المستولى عليها بسيارات نقل مجهزة وتفريغها بمخزنين كائنين بنطاق محافظتى "الجيزة والقليوبية". 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (٣١ طن مواد بترولية "سولار "-  8 سيارات "المُستخدمين فى عمليات سرقة ونقل المواد البترولية" - ٢ كبسولة مثبتتين بخطوط المواد البترولية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى - بندقية آلية – طبنجة ).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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