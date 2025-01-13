تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق متهم بدهس شاب في البدرشين

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط سائق متهم بإصابة شخص صدمه المتهم بسيارته أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز البدرشين، والذي تم نقله إلى المستشفى.

وذلك من خلال فريق بحث لتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفور تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة البدرشين، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

القبض على سائق تسبب في تصادم سيارتين ووقوع مصابين على الأوتوستراد

وعلي جانب آخر كانت قد القت الاجهزة الامنية القبض على سائق سيارة ميكروباص تسبب في وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور الأوتوستراد، وإصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة، وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية .

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث بصحبة الخدمات المرورية وونش مروري وسيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى الى اصطدام ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

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