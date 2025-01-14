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حوادث

تنفيذ 811 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

تنفيذ811حكما قضائيا
تنفيذ811حكما قضائيا وضبط4 قطع سلاح نارى في حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (13 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- كمية من مخدر البانجو والشابو) بحوزة 3 متهمين.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري "غير مرخص" (3 فرد خرطوش- بندقية خرطوش  – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 811 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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