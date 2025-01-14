تسيير الحركة المرورية بطريق إسكندرية الصحراوي بعد انقلاب ميكروباص

تواصل الخدمات المرورية المنتشرة، جهودها في تسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، الذي أصيب بشلل مروري بسبب حادث انقلاب ميكروباص، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى.

وتعمل أجهزة الأمن بالتنسيق مع قوات المرور سحب السيارة بأوناش الإدارة وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا أعلى طريق إسكندرية الصحراوي وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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