مصرع عامل بناء بعد سقوطه من على السقالة في أبو تشت

لقي عامل بناء، مصرعه أثناء عمله بمبنى تحت الإنشاء داخل المعهد الأزهري الابتدائي بمدينة أبو تشت اثر سقوطه من أعلي سقالة بناء، بمديرية أمن قنا، وتم نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من غرفة العمليات بوفاة عامل بناء أثناء عمله، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.



وبالفحص، تبين وفاة “أيمن.س” (48 عامًا) عامل بناء، أثناء عمله بمبنى تحت الإنشاء داخل المعهد الأزهري الابتدائي بمدينة أبو تشت

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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