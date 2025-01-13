الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

القبض على سائق تسبب في تصادم سيارتين ووقوع مصابين على الأوتوستراد

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

القت الاجهزة الامنية القبض على سائق سيارة ميكروباص تسبب في وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور الأوتوستراد، وإصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة، وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث بصحبة الخدمات المرورية وونش مروري وسيارات إسعاف. 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى الى اصطدام ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

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الأجهزة الأمنية الاوتوستراد الحركة المرورية غرفة عمليات النجدة

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