الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

المتهم بقتل والدة خطيبته وشقيقها حرقا يعترف بجريمته ويكشف السبب

القبض علي شاب، فيتو
القبض علي شاب، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاب متهم بإشعال النيران في منزل خطيبته ما تسبب في وفاة والدتها وشقيقها بدائرة قسم شرطة العبور.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة معللا ذلك بإصرار الفتاة علي فسخ خطبتها منه بسبب  خلافات بينهما وأنها صرحت له أنها لا تحبه.

 تلقي مدير أمن القليوبية بلاغ من الأهالي  بنشوب حريق باحدي الشقق السكنية  بالعبور علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية لمكان الواقعة وتمكنوا من إخماد الحريق وبالفحص تبين وجود جثتين متفحمة لسيدة وشاب وبمواصلة رجال المباحث الجنائي الفحص واجراء التحريات تبين أن وراء الحريق خطيب نجلة المجني عليها وأنه سكب بنزين بالشقة للانتقام منهم لرفض نجلة المجني عليها استمرار الخطبة وطلبها من المتهم فسخ الخطبة فاشعل الحريق الذي التهم القة ومن فيها ولاذ بالفرار وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته بالواقعة اعترف بجريمته مبررا ذلك من شدة حبه بنجلة المجني عليها وإصرارها علي فسخ الخطبة دافعه لارتكاب الواقعة للانتقام منها.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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مدير أمن القليوبية قسم شرطة العبور بالعبور

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