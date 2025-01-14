القبض على سائق سيارة بتهمة دهس شاب بالتجمع الأول والتحفظ على سيارته

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ملاكي متهم بدهس شاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، واعترف أمام رجال مباحث القسم بأنه أثناء سيره بالطريق تفاجأ بالشاب أمامه فصدامه بالخطأ وأضاف أنه لم يقصد قتله وأشار إلى أنه لإذ بالفرار عقب ارتكابه الحادث خوفًا من المسألة القانونية، وتم التحفظ على السيارة.

ولقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق في التجمع وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى في التجمع.



مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في مطروح

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووقوع إصابات وخسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس الحكمة وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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