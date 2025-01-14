أخبار الفن اليوم، نجوم 6 أيام يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم، محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور، مؤلف مسلسل "ظلم المصطبة" يعتذر عن استكمال العمل

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها العرض الخاص لفيلم 6 أيام بحضور أبطال العمل وصناعه.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

انطلق قبل قليل العرض الخاص للفيلم الشبابي (٦ أيام) وسط حضور كبير من نجوم الفن.

كشف الفنان محمد رمضان ، عن سبب تنظيمه مسابقات لجمهوره من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

أنهى أحد المقربين من مطرب المهرجانات، عصام صاصا، الجدل حول قرار اعتزاله الغناء، بعد دخوله السجن لاتهامه بدهس شخص أعلى الدائري.

أعلن المخرج وائل فرج عن اعتذاره عن عدم استكمال تصوير مسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.

انتشرت الساعات الماضية، الكثير من المنشورات التي تتحدث عن اعتزال مطرب المهرجانات عصام صاصا ، الغناء عقب خروجه من السجن، في القضية التي حكم عليه فيها بالحبس 6 أشهر.





واصل فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.







تجهز الفنانة التونسية لطيفة عددًا من الأغاني التي من المفترض طرحها خلال شهر يناير الجاري بشكل منفرد علي فترات متقاربة.





يستعد الفنان أحمد سعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد “حبينا” الذي يتعاون فيه مع المنتج محسن جابر ويتضمن 9 أغاني.





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