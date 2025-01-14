الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار الفن اليوم، نجوم 6 أيام يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم، محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور، مؤلف مسلسل "ظلم المصطبة" يعتذر عن استكمال العمل

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم 6 أيام، فيتو

 

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها العرض الخاص لفيلم 6 أيام بحضور أبطال العمل وصناعه.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

محمد زيدان وأبطال "6 أيام" في العرض الخاص للفيلم (فيديو وصور)

 

انطلق قبل قليل العرض الخاص للفيلم الشبابي (٦ أيام) وسط حضور كبير من نجوم الفن.


مدحت العدل وأحمد داش وإنجي على أوائل الحضور في العرض الخاص لفيلم 6 أيام

 

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور

كشف الفنان محمد رمضان ، عن سبب  تنظيمه مسابقات لجمهوره من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

مؤلف مسلسل "ظلم المصطبة" يعتذر عن استكمال كتابة العمل

 

أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.


حقيقة تراجع عصام صاصا عن قرار اعتزاله الغناء

 

أنهى أحد المقربين من مطرب المهرجانات، عصام صاصا، الجدل حول قرار اعتزاله الغناء، بعد دخوله السجن لاتهامه بدهس شخص أعلى الدائري.


مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

 

أعلن المخرج وائل فرج عن اعتذاره عن عدم استكمال تصوير مسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.

 

حقيقة اعتزال مطرب المهرجانات عصام صاصا الغناء بعد خروجه من السجن

 

 

انتشرت الساعات الماضية، الكثير من المنشورات التي تتحدث عن اعتزال مطرب المهرجانات عصام صاصا ، الغناء عقب خروجه من السجن، في القضية التي حكم عليه فيها بالحبس 6 أشهر.


 

إيرادات الإثنين، محمد سعد يحصد أكثر من 1.5 مليون جنيه بـ"الدشاش"

 

 واصل فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد  تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.


 

لطيفة في الاستديو لتسجيل أغاني 2025 (صور)


تجهز الفنانة التونسية لطيفة عددًا من الأغاني التي من المفترض طرحها خلال شهر يناير الجاري بشكل منفرد علي فترات متقاربة.


 

يضم 9 أغاني، تفاصيل ألبوم أحمد سعد "حبينا" قبل طرحه غدا

 

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد “حبينا” الذي يتعاون فيه مع المنتج محسن جابر ويتضمن 9 أغاني.


 

 

 

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محمد زيدان وأبطال "6 أيام" في العرض الخاص للفيلم (فيديو وصور)
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