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ثقافة وفنون

حقيقة تراجع عصام صاصا عن قرار اعتزاله الغناء

حقيقة تراجع عصام
حقيقة تراجع عصام صاصا عن قرار اعتزاله الغناء، فيتو

أنهى أحد المقربين من مطرب المهرجانات، عصام صاصا، الجدل حول قرار اعتزاله الغناء، بعد دخوله السجن لاتهامه بدهس شخص أعلى الدائري.

وكشف المصدر، تفاصيل تراجعه عن الاعتزال، مؤكدًا أنه طلب من مدير أعماله تجهيز الاستديو بأجهزة حديثة، لتسجيل أعمال فنية جديدة، وذلك لطرحها عبر منصاته على مواقع التواصل.

أما بشأن الكافيه، التي افتتحته زوجته منذ أيام، قال إن الأمر ليس له علاقة بتفكير صاصا في الاعتزال، وأن الأمر يتعلق بزوجته، مؤكدًا أن الأغاني التي يتم نشرها منذ دخوله السجن، تأتي من خلال الشركة المنتجة.

و تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد خروج شقيقه أمس من قسم شرطة الجيزة بعد قرار المحكمة بإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام فى قضية تزوير توكيل عام. 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا وذلك بعد قرار المحكمة.

وقال مصدر قضائي، إنه بعد صدور حكم أول درجة بحبس مطرب المهرجانات 6 أشهر فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقيادة، فى أغسطس الماضى، فإن فترة انتهاء حبس صاصا تنتهي خلال هذا الشهر، خاصة بعد تقدمه بالاستئناف على الحكم وقررت المحكمة تأييد حبسه 6 أشهر.

يذكر أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  أخلت سبيل "محمد طه طلعت" شقيق طرب المهرجانات عصام صاصا من قسم شرطة الجيزة عقب انتهاء عملية الإفراج عنه بعدم توقيع الكشف الجنائي عليه وثبوت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى. 

وتوجه شقيق عصام صاصا إلى منزله بدائرة قسم شرطة الهرم بعد إخلاء سبيله.

وكان محامي شقيق عصام صاصا، أكد صحة الإفراج عن شقيق صاصا من  نيابة جنوب الجيزة الكلية، وتمت إعادته إلى قسم شرطة الجيزة لإخلاء سبيله.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاقبت مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين، في اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بـ"صاصا".

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من م ط 24 سنة طالب، محبوس، وم ا 30 سنة طالب هارب، وط أ 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، وم ا طالب، قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

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