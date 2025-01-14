محمد سعد: «الدشاش» فيلم مختلف عن أعمالي السابقة.. وما يتردد عن «عصبيتى» شائعات.. وأتمنى العودة للدراما بعمل ضخم (حوار)

>> أقرأ أكثر من عمل ولكن لن يكون فى رمضان المقبل.. ولا أخشى الحسد

>> أتطلع للتعاون مع أحمد حلمي.. وباسم سمرة ممثل موهوب وكبير

>> "الدشاش" صعب وتعرضت لإصابة فى ذراعى أثناء التصوير وأصبت بجزع بسيط

>> الحية التى ظهرت بها حقيقية وليست مستعارة والشخصية مختلفة عن أى عمل آخر لي

>> فى «الدشاش» كنا فى مباراة تمثيل وسعينا إلى إخراج أفضل ما لدينا





خلافًا للمحطات السينمائية الأخيرة التى صاحبها إخفاق كبير، يعود محمد سعد من خلال فيلم “الدشاش” بإطلالة مختلفة ومغايرة عن تجاربه السابقة.

نجح الفيلم الذى يظهر فيه “سعد” برفقة باسم سمرة وخالد الصاوى ونسرين إمام ونسرين طافش والمخرج سامح عبد العزيز فى إعادة “سعد” إلى صدارة الإيرادات التى غاب عنها منذ أكثر من 20 عامًا؛ لا سيما بعدما عمد إلى تكرار نفسه فى شخصيات وأدوار نمطية مكررة.

وحقق فيلم الدشاش إيرادات في أسبوع عرضه الأول بالسعودية، وصلت إلى مليون و300 ألف ريال، وهو ما يوازي 17 مليون جنيه مصري.

“فيتو” التقت “سعد” الذى أعرب عن سعادته بتجربة “الدشاش” التى تعيد اكتشافه من جديد، حيث تحدث عن كواليسها وتحضيراتها وخطواته الفنية المقبلة.. فإلى نص الحوار:

*فى البداية حدثنا عن كواليس فيلم “الدشاش” والعودة إلى السينما بعد غياب دام 5 سنوات؟

كنت أنتظر خطوة فيلم “الدشاش” منذ فترة كبيرة وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور، بعد الجهد الكبير الذى كان موجودًا أثناء تحضيراته، خاصة أن السيناريو كان مكتوبًا بشكل جيد وبعناية شديدة، وفكرته يبحث عنها الجمهور، فضلًا عن أن المخرج سامح عبد العزيز بذل جهدًا كبيرًا فى هذا العمل وفى أدق تفاصيله لأنه فيلم صعب وليس سهلًا.

*وما هو الدافع الذى جذبك إلى “الدشاش”، خاصة أنه يأتى بعد محطات غير موفقة على صعيد الإيرادات؟

الفيلم يجسد حالة فنية مختلفة ومتفردة، وهذا يظهر فى ردود أفعال الجمهور والإيرادات منذ الأيام الأولى لعرضه، وهذا ناجم عن إخلاص وتعب جميع عناصر العمل، وإصرارهم على تقديم عمل فنى مختلف وقادر على إعادة الضحكة إلى الجمهور وإدخال السعادة إلى قلبه، وأظن أننا نجحنا فى ذلك.

*وماذا عن الثنائية التى جمعتك بباسم سمرة خلال الأحداث؟

باسم سمرة ممثل موهوب وكبير ودوره فى «الدشاش» مختلف ومكتوب بشكل رائع، وأثناء وجودى فى المشاهد معه كنت أدخل فى حالة مزاجية رائعة وكنا نشعر بالفرحة والانبساط، وليس باسم وحده بل طاقم العمل كله.. باختصار.. كلنا شعرنا أننا فى مباراة تمثيل، وكل منا سعى إلى إخراج أفضل ما لديه.

*وماذا عن المشاهد الصعبة فى «الدشاش»؟

الفيلم ككل صعب وبالفعل تعرضت لإصابة فى ذراعى أثناء التصوير وأصبت بجزع بسيط، وواجهت صعوبات كثيرة أثناء تجسيدي لشخصية أطاطا، وفي مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”.

وأنا لا أخشى الحسد مطلقًا، وبالنسبة للحية التى ظهرت بها، فهى حقيقية وليست مستعارة، والشخصية لم تقتبس من أى شخصية فى أى عمل آخر.

*وما سر إطلاق لقب “الدشاش” على محمد سعد؟

صاحب لقب «الدشاش» هو المخرج سامح عبد العزيز. وأتمنى عودة التعاون مع نجوم الفيلم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله.

*أحمد حلمى كان من أكبر الداعمين لك فى هذه الخطوة.. هل يمكن أن نشاهدكما قريبًا فى عمل فنى مشترك؟

أتمنى طبعًا أن يجمعنا عمل فنى جديد خلال الفترة القريبة، يليق بنا وبالجمهور، خاصة أن حلمى بمثابة شقيقي، وتجمعنا ذكريات جميلة منذ أيام المعهد.

*وماذا عن عودتك للدراما؟

نحن الآن فى مرحلة قراءة أكثر من عمل، وأتمنى أن أعود للجمهور بعمل ضخم، ولكن لن يكون فى رمضان المقبل.

*هل لا يزال محمد سعد عصبيًا داخل اللوكيشن؟

والله أبدًا، وكل ما يشاع عن عصبيتى فى اللوكيشن شائعات، ليس لها أساس من الصحة

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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