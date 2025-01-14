الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

لطيفة في الاستديو لتسجيل أغاني 2025 (صور)

لطيفة التونسية في
لطيفة التونسية في الاستديو، فيتو

تجهز الفنانة التونسية لطيفة عددًا من الأغاني التي من المفترض طرحها خلال شهر يناير الجاري بشكل منفرد علي فترات متقاربة.

أغاني لطيفة في 2025 

وسجلت لطيفة عددًا من الأغاني في الاستديو برفقة فريق العمل ومن أبرزها  أغنية “أولنا” من كلمات محمود عادل كلازا ومن ألحان غريب وتوزيع مصطفي تيامو.

كما انتهت لطيفة من تسجيل أغنية أخري وهي من كلمات حسام سعيد وألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع محمد ياسر.

ومن ناحية أخري عبرت  الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل ألبوم في عام 2024 من مهرجان ضيافة في دبي عن ألبومها الأخير “مفيش ممنوع”.

وقدمت لطيفة الشكر لجمهورها ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس، إن أي نجاح لها يرجع فضله بعد الله إلى أمها وإلى جمهورها.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغاني، صورتهم جميعا بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي. 

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