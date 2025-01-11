السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان عبد زنجي في هذا العمل، اعرف التفاصيل

محمد رمضان -فيتو
محمد رمضان -فيتو

 مشاهد قليلة وينتهي الفنان محمد رمضان من تصوير فيلمه الجديد أسد، الذي من المفترض أن يتم عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث العمل عبد زنجي يسمى علي الفارسي، ويتم بيعه لأحد ملوك الجيش العباسي، وخلال أحداث العمل يقوم بقيادة ثورة ضد الجيش العباسي، ويحاول الزواج من أميرة لكن أسرتها تعقابه بالجلد على هذا الطلب.

 

 وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي خالد دياب.


أبطال فيلم أسد 

 يشارك في فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

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