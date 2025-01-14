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ثقافة وفنون

مدحت العدل وأحمد داش وإنجي على أوائل الحضور في العرض الخاص لفيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام، فيتو
فيلم 6 أيام، فيتو

 احتفل فريق عمل فيلم “6 أيام” بانطلاق العرض الخاص له، مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان من اول الحضور السينارست مدحت العدل، والفنان الشاب أحمد داش والاعلامية انجي على، والفنانة سارة عبد الرحمن، والمخرج كريم شعبان

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان أحمد مالك، والفنانة آية سماحة، والعمل من إخراج كريم شعبان في أول تجربة سينمائية له.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

 

 وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

 

 

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