الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مؤلف مسلسل "ظلم المصطبة" يعتذر عن استكمال كتابة العمل

السيناريست محمد رجاء،
السيناريست محمد رجاء، فيتو

أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

وكتب رجاء منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”،قال فيه  : “ أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولي للسادسة ”

وأضاف إن الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات.. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله "

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.


مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 


ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

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تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة ظلم المصطبة الفنان اياد نصار

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