الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، ضبط مخزن لتعبئة الزيت المغشوش، مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة، تأجيل محاكمة إمام عاشور ونجل زوجة شيف شهير

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الأوسطى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بالطريق الدائرى الأوسطى.

مصرع طالبة غرقا في الترعة أثناء غسل الأواني بأسيوط

لقيت طالبة مصرعها غرقًا فى الترعة أثناء غسل الأوانى المنزلية بمحافظة أسيوط، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بعد تداول فيديو تعبئة زيت مغشوش عبر تيك توك، ضبط مخزن لتعبئة الزيوت بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة  بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم  بتعبئة زيوت  الطعام من مواد مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية.

مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة بـ 3 محافظات

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 29 آخرين فى حوادث متفرقة بـ 3 محافظات، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى أماكن البلاغ وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

الأمن يكشف غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط  وتبين تركها المنزل إثر خلافات مع أسرتها.

تأجيل محاكمة 73 متهمًا بـ"خلية التجمع" لـ 24 فبراير

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تاجيل محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ " خلية التجمع " الي جلسة 24 فبراير المقبل للمرافعة

تأجيل استئناف نجل زوجة شيف شهير على حبسه سنة مع الشغل

أجلت محكمة مستانف الطفل جلسة استئناف نجل زوجة شيف شهير على حبسه سنة مع الشغل وتغريمه في دهس عامل دليفري الشيخ زايد، لجلسة 28 يناير الجاري.

تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة على السوشيال ميديا

 أجلت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”، لجلسة 21 يناير المقبل لإعلان المشكو في حقه.

تصالح مطرب شعبي وأسرة الطفل ضحية الدهس في إمبابة

 كشف المحامي أحمد رزق دفاع الصغير ضحية دهس مطرب شعبي ع.ا، أنه تم التصالح بين المطرب الشعبي وأسرة الصغير ضحية الدهس، بعد الاتفاق على مبلغ التعويض 70 ألف على خلفية ما لحق المجني عليه من كسور وكدمات بالجسد جراء الحادث، ولكن لم يتم تسجيل التصالح رسميا حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الحوادث اليوم مخزن تعبئة زيت مغشوش حوادث متفرقة نجل زوجة شيف شهير محاكمة إمام عاشور

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الأوسطى

مصرع طالبة غرقا في الترعة أثناء غسل الأواني بأسيوط

حكم قضائي بإحالة أوراق قاتل زوجته وطفليه للمفتي

مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة بـ 3 محافظات

القبض على قائد سيارة نقل للقيادة برعونة وسرعة عالية بمحور المريوطية

الأمن يكشف غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط

القبض على قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية في منطقة رمسيس

الداخلية تنظم عددا من الزيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية لمختلف المواقع الشرطية
ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

قد تكون رعدية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتتوقع سقوط الأمطار على هذه المدن

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو)

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مصادر تكشف الوضع العسكري على حدود مصر عقب توقيع الصفقة

منوعات

المزيد

وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الإفتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية