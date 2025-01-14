أخبار الحوادث اليوم، ضبط مخزن لتعبئة الزيت المغشوش، مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة، تأجيل محاكمة إمام عاشور ونجل زوجة شيف شهير
نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الأوسطى
لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بالطريق الدائرى الأوسطى.
مصرع طالبة غرقا في الترعة أثناء غسل الأواني بأسيوط
لقيت طالبة مصرعها غرقًا فى الترعة أثناء غسل الأوانى المنزلية بمحافظة أسيوط، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
بعد تداول فيديو تعبئة زيت مغشوش عبر تيك توك، ضبط مخزن لتعبئة الزيوت بالشرقية
شن جهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية.
مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة بـ 3 محافظات
لقيت طالبة مصرعها وأصيب 29 آخرين فى حوادث متفرقة بـ 3 محافظات، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى أماكن البلاغ وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
الأمن يكشف غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط وتبين تركها المنزل إثر خلافات مع أسرتها.
تأجيل محاكمة 73 متهمًا بـ"خلية التجمع" لـ 24 فبراير
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تاجيل محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ " خلية التجمع " الي جلسة 24 فبراير المقبل للمرافعة
تأجيل استئناف نجل زوجة شيف شهير على حبسه سنة مع الشغل
أجلت محكمة مستانف الطفل جلسة استئناف نجل زوجة شيف شهير على حبسه سنة مع الشغل وتغريمه في دهس عامل دليفري الشيخ زايد، لجلسة 28 يناير الجاري.
تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة على السوشيال ميديا
أجلت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”، لجلسة 21 يناير المقبل لإعلان المشكو في حقه.
تصالح مطرب شعبي وأسرة الطفل ضحية الدهس في إمبابة
كشف المحامي أحمد رزق دفاع الصغير ضحية دهس مطرب شعبي ع.ا، أنه تم التصالح بين المطرب الشعبي وأسرة الصغير ضحية الدهس، بعد الاتفاق على مبلغ التعويض 70 ألف على خلفية ما لحق المجني عليه من كسور وكدمات بالجسد جراء الحادث، ولكن لم يتم تسجيل التصالح رسميا حتى الآن.
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