أخبار الحوادث اليوم، ضبط مخزن لتعبئة الزيت المغشوش، مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة، تأجيل محاكمة إمام عاشور ونجل زوجة شيف شهير

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بالطريق الدائرى الأوسطى.

لقيت طالبة مصرعها غرقًا فى الترعة أثناء غسل الأوانى المنزلية بمحافظة أسيوط، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شن جهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية.

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 29 آخرين فى حوادث متفرقة بـ 3 محافظات، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى أماكن البلاغ وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط وتبين تركها المنزل إثر خلافات مع أسرتها.

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تاجيل محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ " خلية التجمع " الي جلسة 24 فبراير المقبل للمرافعة

أجلت محكمة مستانف الطفل جلسة استئناف نجل زوجة شيف شهير على حبسه سنة مع الشغل وتغريمه في دهس عامل دليفري الشيخ زايد، لجلسة 28 يناير الجاري.

أجلت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”، لجلسة 21 يناير المقبل لإعلان المشكو في حقه.

كشف المحامي أحمد رزق دفاع الصغير ضحية دهس مطرب شعبي ع.ا، أنه تم التصالح بين المطرب الشعبي وأسرة الصغير ضحية الدهس، بعد الاتفاق على مبلغ التعويض 70 ألف على خلفية ما لحق المجني عليه من كسور وكدمات بالجسد جراء الحادث، ولكن لم يتم تسجيل التصالح رسميا حتى الآن.

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