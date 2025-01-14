ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة نقل للقيادة برعونة وسرعة عالية بمحور المريوطية.

القبض على قائد سيارة نقل للقيادة برعونة وسرعة عالية بمحور المريوطية

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالقيادة برعونة وسرعة عالية بطريق محور المريوطية بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة"منتهية التراخيص"، وقائدها مقيم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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