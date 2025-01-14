الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة على السوشيال ميديا

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

 أجلت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”، لجلسة 21 يناير المقبل لإعلان المشكو في حقه.

 

وأقام محامٍ وكيلا عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

يأتى ذلك في أعقاب انتهاء أزمة إمام عاشور في مشاجرة مول بمدينة الشيخ زايد عقب حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح وإلغاء حكم اول درجة بحبس اللاعب ٦ أشهر بتهمة الضرب.

 

قدم على فايز محامى عبد الله مصطفى فرد أمن ضحية التعدي من اللاعب إمام عاشور إقرارا بالتصالح، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

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