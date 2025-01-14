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حوادث

بعد تداول فيديو تعبئة زيت مغشوش عبر تيك توك، ضبط مخزن لتعبئة الزيوت بالشرقية

ضبط مخزن لتعبئة الزيوت
ضبط مخزن لتعبئة الزيوت بالشرقية، فيتو

شن جهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة  بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم  بتعبئة زيوت  الطعام من مواد مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية.

 

وكانت الاجهزة المختصة رصدت فيديو  ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بالمخالفة لقواعد الصحة والسلامة.

 


وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط (10.8 طن) زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من  (35.000) "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر   مدون عليها " للقلي " بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق،  كما تم ضبط خط الإنتاج والتعبئة لزيوت الطعام داخل المصنع  من مواد مجهولة المصدر،  فضلًا تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص باستخدام أسماء كُبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.

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الادارة العامة لمباحث التموين زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر محافظة الشرقية

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