الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

تصالح مطرب شعبي وأسرة الطفل ضحية الدهس في إمبابة

محكمة
محكمة

 كشف المحامي أحمد رزق دفاع الصغير ضحية دهس مطرب شعبي ع.ا، أنه تم التصالح بين المطرب الشعبي وأسرة الصغير ضحية الدهس، بعد الاتفاق على مبلغ التعويض 70 ألف على خلفية ما لحق المجني عليه من كسور وكدمات بالجسد جراء الحادث، ولكن لم يتم تسجيل التصالح رسميا حتى الآن.

 

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية 

 كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.
 

القبض على مطرب شعبى 

 يذكر أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه صغيرًا بإمبابة لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر  اللازم بالواقعة.

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ضحية دهس مطرب شعبي النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي

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