الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طالبة غرقا في الترعة أثناء غسل الأواني بأسيوط

مصرع طالبة غرقا فى
مصرع طالبة غرقا فى الترعة أثناء غسل الأوانى بأسيوط

 

لقيت طالبة مصرعها غرقًا فى الترعة أثناء غسل الأوانى المنزلية بمحافظة أسيوط، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالبة غرقا فى الترعة أثناء غسل الأوانى 

 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزى بوصول " ف. ج. م " 17  سنة طالبة جثة هامدة.

مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة بـ 3 محافظات

القبض على قائد سيارة نقل للقيادة برعونة وسرعة عالية بمحور المريوطية

وبالانتقال والفحص، وسؤال أهليتها اقروا بسقوطها ببحر يوسف أمام المنزل أثناء قيامها بغسيل الأواني، وتم انتشال الجثة ونقلها الى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرق طالبة مركز شرطة ديروط غرق طالبة فى بحر يوسف مديرية أمن اسيوط النيابة العامة

مواد متعلقة

مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة بـ 3 محافظات

القبض على قائد سيارة نقل للقيادة برعونة وسرعة عالية بمحور المريوطية

الأمن يكشف غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط

القبض على قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية في منطقة رمسيس

الداخلية تنظم عددا من الزيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية لمختلف المواقع الشرطية

سقوط 5 لصوص لسرقة السيارات والشقق فى التجمع وعابدين وحلوان

سقوط عنصر إجرامي يدير وكرًا لتجارة الأسلحة النارية في البحيرة

ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة
ads

الأكثر قراءة

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

رسميًا، بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ

إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول

عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي يضم عمر الساعي حتى لا ينتقل إلى الزمالك

منوعات

المزيد

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم بيرسي تاو مع الأهلي بعد انتقاله لفريق قطر القطري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة طه وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية