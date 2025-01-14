مصرع طالبة غرقا في الترعة أثناء غسل الأواني بأسيوط

لقيت طالبة مصرعها غرقًا فى الترعة أثناء غسل الأوانى المنزلية بمحافظة أسيوط، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالبة غرقا فى الترعة أثناء غسل الأوانى

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزى بوصول " ف. ج. م " 17 سنة طالبة جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، وسؤال أهليتها اقروا بسقوطها ببحر يوسف أمام المنزل أثناء قيامها بغسيل الأواني، وتم انتشال الجثة ونقلها الى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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