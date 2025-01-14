الداخلية تنظم عددا من الزيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية لمختلف المواقع الشرطية

نظمت وزارة الداخلية، زيارات مختلفة لطلبة المدارس للعديد من المواقع الشرطية ومن خلال هذه الزيارات يتم اطلاع الطلبة على طبيعة عمل رجال الشرطة بالقطاعات المختلفة، وما يتمتعون به من انضباط والتزام بأداء مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الأمثل.



واستقبلت أقسام الشرطة طلاب المدارس للتعرف على طبيعة عملها ودورها فى حفظ الأمن وسرعة تلقى الاستجابة لبلاغات المواطنين.



وتضمنت الزيارات إدارات الحماية المدنية بعدد من المحافظات، حيث اشتملت على محاضرات توعوية حول مهام عملها فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتم إشراك الطلاب فى تطبيقات عملية لبعض المواقف بمشاركة رجال الحماية المدنية، مما يعزز فهمهم لطبيعة عمل رجال الحماية المدنية وتسهم فى تنمية ثقافة ووعي الطلاب حول مبادئ التعامل مع بعض الأخطار خاصةً الحرائق.





كما شملت الزيارات إدارات المرور التى أتاحت للطلاب التعرف على قواعد وإرشادات المرور وكيفية القيادة الآمنة، وتهدف لغرس القيم المرورية والانضباطية لديهم منذ الصغر وبناء أجيال تحترم قواعد المرور وتتيح فرصة لهم لمعرفة طبيعة عمل رجال المرور وهو ما يشجع لديهم روح الانضباط.

زيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية لمختلف المواقع الشرطية

وفي ذات السياق قام عدد من ضباط وضابطات الشرطة بمديرية أمن الفيوم بتنظيم زيارة إحدى دور رعاية الأطفال "من ذوى الهمم".



الجدير بالذكر بأن تضع وزارة الداخلية فى مقدمة استراتيجيتها الأمنية ضرورة توعية النشء بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة فى مختلف القطاعات الأمنية ؛ وذلك لإنشاء جيل يعى أهمية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ليسهم بدوره الوطني فى حمايته.

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