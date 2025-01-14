الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الأوسطى

حادث إنقلاب سيارة
حادث إنقلاب سيارة بالطريق الأوسطى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بالطريق الدائرى الأوسطى.

حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين جراء الحادث على الطريق الدائرى الأوسطى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

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وتبين بالفحص، انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشروق اتجاه الطريق الأوسطي  وقامت سيارات الاسعاف بنقل جثة و3 مصابين الى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وتم رفع آثار الحادث  وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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