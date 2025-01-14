الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

مصرع طالبة وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة بـ 3 محافظات

حادث تصادم
حادث تصادم

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 29 آخرين فى حوادث متفرقة بـ 3 محافظات، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى أماكن البلاغ وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

مصرع طالبة واصابة 29 آخرين فى حوادث متفرقة بالمحافظات

تلقت مديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى  تصادم سيارتين بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونقل بطريق  القاهرة الإسكندرية الزراعى بمركز أبو حمص.

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كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد  بوقوع حادث مرورى بطريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبالإنتقال والفحص تبين حادث تصادم سيارتين ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تلقت غرفة عمليات المرور اخطارًا يفيد بوقوع  حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق، وأسفر الحادث عن مصرع طالبة وإصابة 12 مواطنا، وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى.

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