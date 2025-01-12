تسيير الحركة المرورية أعلى المحور بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنوار، من تسيير الحركة المرورية أعلى المحور المركزى اتجاه ميدان لبنان في الجيزة، بعدما تسبب وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، نتج عنها زحام مروري وإصابة 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، ونقلوا إلى المستشفى، وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارات عبر أوناش الإدارة وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى المحور المركزى اتجاه ميدان لبنان فى الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدام ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى الطريق ونتج إصابة 9 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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