الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصاب باختناق في حريق شقة بالسلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة بمساكن العبد نشب بها حريق في منطقة السلام، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وامرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب باختناق خلال الحريق.  


وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة مساكن العبد في منطقة النهضة بالسلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.


وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لتجنب الحرائق في المنزل
تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

تجنب التدخين في المنزل دائمًا.

تجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه.

توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

فتح النوافذ ليلًا لتجنب الاختناق من الدُّخَان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة مساكن العبد

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