المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بالعجوزة

يواصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهوده في فحص آثار حريق شقة بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة، للوقوف على أسباب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية للمباحث الجنائية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي حدث في ثلاجة مواد غذائية موجودة بمطبخ الشقة التي تقع بالدور السابع بالعقار، ونتج عنه حريق كافة محتويات الشقة بدون إصابات، وجار استكمال جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة واستجواب أصحاب الشقة وشهود العيان.

البداية بتلقي مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام فرع البنك الأهلي بشارع شاهين.

اتقل علي الفور رجال الإطفاء إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطبخ شقة بالدور السابع وتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة علي الحريق دون إصابات.

ويواصل قوات الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.



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