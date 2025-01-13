الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط متهم بقتل صديقه فى البساتين

الأمن
الأمن

تكثف الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط شاب متهم بقتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما في منطقة البساتين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين  بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة  كلامية بين شخصين فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض حتى سقط على الأرض قتيلا وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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