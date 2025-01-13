الإثنين 13 يناير 2025
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انفوجراف

بعد تغريمها 300 ألف جنيه.. أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق (إنفوجراف)

نص أقوال سوزي الأردنية
نص أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق، فيتو

 

 

 

 

 

 

 

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سوزي الاردانية مستأنف شمال القاهرة محكمة

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