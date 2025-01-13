حبس عاطلين بالإسماعيلية لحيازتهما كمية كبيرة من مخدر البودر

قررت نيابة فايد الجزئية حبس عاطلين اثنين لحيازتهما كمية كبيرة من مخدر البودر في منطقة الشارع الجديد دائرة المركز، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

توصلت تحريات النقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، التابع لمديرية أمن الإسماعيلية، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما في الشارع الجديد دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم إعداد كمين للمتهمين، تمكن النقيب مصطفى البنا ومعه القوة الأمنية معه من القبض على المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي.

اعترفا المتهمان بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة المختصة التحقيق.

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