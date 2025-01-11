السبت 11 يناير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق مخزن أخشاب في كرداسة

حريق مخزن أخشاب
حريق مخزن أخشاب

 واصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بدائرة مركز شرطة كرداسة، وذلك عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد التي أجرتها فور تمكنها من السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات.

 كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

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 كانت تمكنت  قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بسيارة مسؤول بإحدى شركات الحراسات الشهيرة بوصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد.

جاء ذلك عقب تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة على طريق وصلة دهشور.

 وانتقلت  قوات الأمن على الفور لمكان الواقعة وتبين من الفحص اشتعال السيارة بسبب حدوث انفجار في تنك البنزين واصابة قائدها الذي تم نقله لمستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، بعدما تمكنت الحماية المدنية من إخراجه وإنقاذه وسحب السيارة لإدارة مرور الجيزة عقب السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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المعمل الجنائي مركز شرطة كرداسة شرطة النجدة
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