الدفاع المدني ينقذ مسؤول شركة حراسة شهيرة من حريق بالشيخ زايد

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بسيارة مسؤول بإحدى شركات الحراسات الشهيرة بوصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد.

جاء ذلك عقب تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة على طريق وصلة دهشور.

وانتقلت قوات الأمن على الفور لمكان الواقعة وتبين من الفحص اشتعال السيارة بسبب حدوث انفجار في تنك البنزين واصابة قائدها الذي تم نقله لمستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، بعدما تمكنت الحماية المدنية من إخراجه وإنقاذه وسحب السيارة لإدارة مرور الجيزة عقب السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجار العرض علي النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.