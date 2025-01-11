السبت 11 يناير 2025
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معوقات تمنع الدفاع المدني من التعامل مع الحرائق.. التعرض للغازات السامة.. العشوائيات والمنازل القديمة.. والتخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال

ابرز المعوقات التي
ابرز المعوقات التي تمنع الدفع المدني من عمله،فيتو

 شهدت  محافظة القاهرة في الأيام الماضية سلسلة من الحرائق الهائلة في مناطق متعددة، منها حرائق منطقة الزرايب في منشأة ناصر، وحريق عدد من المخازن في منطقة العتبة، إضافة إلى حرائق مصانع في سوق التوفيقية، ورغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها قوات الدفاع المدني، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على هذه الحرائق، إلا أن الخسائر المادية كانت كبيرة نتيجة المعوقات التي اعترضت عملهم.

 

أبرز المعوقات أمام عمل رجال الإطفاء

 أكد محمد الشحات، الخبير الأمني، أن رجال الحماية المدنية يعملون في صمت تام ويخاطرون بحياتهم للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات. وعلى الرغم من تضحياتهم الكبيرة، إلا أن هناك العديد من المعوقات التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعالات التي تعيق عملهم عند التصدي للحرائق والكوارث، وأبرزها:

التعرض للغازات السامة: يعد غاز أول أكسيد الكربون من أكثر المخاطر التي تهدد حياة رجال الإطفاء، حيث إن التعرض لهذا الغاز قد يؤدي إلى الوفاة. لذا يعتمد رجال الإطفاء على أجهزة تنفس خاصة أثناء مواجهتهم لهذه المخاطر.

العشوائيات والمنازل القديمة: الضيق الكبير في الحارات والممرات الضيقة بالمناطق العشوائية، ما يعيق حركة سيارات الإطفاء والوصول إلى مكان الحريق.

سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال: من أبرز الأسباب التي تزيد من حجم الحرائق، تخزين المواطنين لأنابيب البوتاجاز داخل البلكونات أو فوق أسطح المنازل، مما يتسبب في حدوث انفجارات أو حرائق خطيرة.

إهمال اشتراطات السلامة: في العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، لا يتم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، مما يعرضها للحرائق بسرعة في حالة حدوث أي خلل كهربائي أو تفاعل مع مواد قابلة للاشتعال.

التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال: سواء كانت هذه المواد داخل المحلات أو في المنازل السكنية، فإن تخزين المواد مثل الأخشاب أو المواد الكيميائية يساعد في انتشار الحرائق بسرعة.

 

طرق القضاء على الصعوبات التي تواجه رجال الإطفاء

 أوضح اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، أن مناطق مثل العتبة تعد من أسوأ الأماكن التي يواجه فيها رجال الإطفاء صعوبة، نظرًا لضيق الشوارع وتخزين المواد القابلة للاشتعال بكميات كبيرة. وقدم نور الدين مجموعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في تسهيل عمل رجال الإطفاء، ومنها:

نقل مستودعات البوتاجاز: يجب نقل جميع مستودعات البوتاجاز من داخل الكتلة السكنية إلى مواقع بعيدة، ما يساعد في تقليل المخاطر الناتجة عن انفجار أو تسرب الغاز.

مراجعة اشتراطات السلامة: يجب وقف تراخيص المحلات التجارية في مناطق مثل العتبة وسوق الغورية، للتأكد من تطبيق اشتراطات الأمان.

إعادة تنظيم الأسواق: من الضروري نقل الأسواق التجارية العشوائية من داخل المناطق السكنية إلى أماكن أكثر أمانًا، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا.

التقنين وإلزام المنشآت بالاشتراطات: ضرورة تقنين أوضاع المحلات غير المرخصة في حال الالتزام باشتراطات السلامة، لتفادي أي حوادث غير مرغوب فيها.

 

نصائح الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق السكنية

 تقدم الحماية المدنية مجموعة من النصائح للمواطنين للوقاية من الحرائق داخل الشقق السكنية:

فصل التيار الكهربائي عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسطح.

التأكد من صيانة الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، وضمان عزلها جيدًا.

عدم تشغيل أجهزة كهربائية في حال الاشتباه في وجود تسرب غاز.

تجنب تحميل مشترك كهربائي واحد بأجهزة متعددة.

عدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل لساعات طويلة أو بالقرب من السوائل.

استخدام الأجهزة الكهربائية الموثوقة وعدم الاعتماد على الأنواع الرخيصة التي قد تشكل خطرًا.

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منطقة العتبة لـفيتو لغاز أول أكسيد الكربون رجال الاطفاء

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