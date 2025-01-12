الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

التحريات تكشف سبب حريق أعلى عقار في مدينة نصر

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة عقار نشب أعلى السطح الخاص به حريق لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكشفت التحريات أن مخلفات أعلى سطح العقار السبب في اشتعال النيران ولم يسفر عن إصابات خسائر بشرية.

وكانت إشارة وردت لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة، مفادها نشوب حريق أعلى عقار سكني في مدينة نصر.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

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نيابة مدينة نصر عمليات الحماية المدنية شرطة النجدة

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