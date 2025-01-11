خطة المرور لمواجهة الطقس السيئ.. نصائح وإرشادات لقائدي المركبات للتغلب على الشبورة المائية.. وإغلاق 5 طرق لمنع الحوادث

تسببت كثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب اليوم السبت في غلق 5 طرق بمحافظات مختلفة، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في مستوى الرؤية الأفقية أمام قائدي المركبات فيما أغلقت الإدارة العامة للمرور هذه الطرق حفاظًا على حياة المواطنين وتجنبًا لوقوع الحوادث.

اولا- الطرق التي أغلقتها إدارة المرور بسبب الشبورة المائية:

-طريق شبرا - بنها الحر

-طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط

-طريق الإسكندرية الصحراوي

-محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية

-طريق الإسماعيلية الصحراوي

كما وضعت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة خطة محكمة استهدفت مواجهة تقلبات الطقس السيئ أو أي عوائق تعوق حركة سير المركبات على الطرق الصحراوية والزراعية في ظل الشبورة المائية المنتشرة على بعض الطرق اليوم السبت لتجنب حوادث الطرق.

ثانيا-خطة المرور لمواجهة تقلبات الطقس السيئ:

-متابعة مستمرة للأحوال الجوية والشبورة بالتنسيق بين الأرصاد الجوية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والإدارة العامة للمرور، وغرف العمليات بالمحافظات.

-تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار

- تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، ولاسيما في المواقف الطارئة.

-تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات.

- نشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.

-نشر الأوناش المرورية، لرفع أي معوقات مرورية إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

-تجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.

- تقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

- التنسيق مع هيئة الأرصاد بشكل دورى عن حالة الطقس، لمواجهة ظهور أى شبورة على الطرق السريعة أو هطول أمطار لمنع وقوع الحوادث المرورية.

-إغلاق الطرق السريعة فى حالة ظهور الشبورة الكثيفة.

- نشر الأوناش المرورية فى حالة هطول الأمطار.

-استخدام الشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي، لسحب المياه المتراكمة بالمحاور.

- متابعة حركة السيارات بكافة المحاور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور.

- تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

ثالثا-النصائح والإرشادات للقيادة الآمنة بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية:

كما وجهت الإدارة العامة للمرور، لقائدي المركبات بعض النصائح والإرشادات للقيادة الآمنة في ظل موجة الطقس السيئ.

بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية:

- أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

- لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وآخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

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