السبت 11 يناير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول حريق مخزن قطع غيار موتوسيكلات بكرداسة

حريق مخزن
حريق مخزن

كلفت النيابة العام بالجيزة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول نشوب حريق داخل مخزن لقطع غيار الموتسكلات بمنطقة كرداسة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

كان  حريق اندلع داخل مخزن لقطع غيار الموتوسيكلات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة علي النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار موتوسيكلات بدائرة مركز شرطة كرداسة، ما أسفر عن ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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