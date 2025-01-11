بعد واقعة مجدي عبد الغني، تعرف على حالات سحب المرور للسيارات المخالفة

بعد واقعة ضبط الاعلامي مجدي عبد الغني بدائرة قسم شرطة الدقي بسبب سيره بسيارته بدون لوحات معدنية واخلاء سبيله من النيابة العامة بكفالة والتحفظ علي السيارة، ترصد فيتو لقرائها، حالات مسموح لها السير بالمركبة بدون لوحات معدنية فترة وجيرزة والمدة الزمنية المسموح لها بالسير بدون لوحات وابرز المخالفات المرورية والعقوبة الموقع علي المخالفين بالحبس والغرامة،تلك التي نستعرضها في السطور التالية:

اولا -عقوبة السير بمركبة بدون لوحات معدنية والفترة الزمنية المسموح بها

-وضعت الادارة العامة للمرور فترة زمنية محددة لدي قائدي المركبات للسير بالسيارات الجديدة قبل استخراج تراخيص السيارة من وحدة المرور التابعة لمحل إقامة المالك لمدة 48 ساعة، لتجنب المساءلة القانونية من قبل إدارات المرور وهي السير بدون ترخيص السيارة والتي تصل عقوبة تلك المخالفة للحبس والغرامة.

-يعاقب قانون المرور، قائدى السيارات القيادة التي تسير بدون لوحات معدنية وفقا المادة 75 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع نفس العقوبة علي المخالفات المرورية التالية..

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

ثالثا_تشديدات المرور لاصحاب معارض السيارات بخصوص اللوحات المعدنية

وفي ذات السياق قال اللواء محمد العقيلي الخبير الأمني: ان الادارة العامة للمرور شددت كثيرا علي عدم السير بدون لوحات معدنية وفي هذا الصدد ارسلت اخطارت لجميع اصحاب معارض السيارات الزوير واشار العقيلي ان الادارة نوهت في منشور رسمي خاطبتهم به بعدم سير المركبات الجديدة “الزيرو” في الشوارع العامة بدون تركيب اللوحات المعدنية “تجارية”، حتي يتم التوجه لوحدات المرور لاتمام أعمال التراخيص للمركبات الجديدة، واكد العقيلي بان ادارة المرور إصدارت لوحات معدنية لأصحاب معارض السيارات وفقًا لحجم النشاط وبيع المركبات.

واكد الخبير المرروي ان الادارة حذرت اصحاب المعارض منةانه في حال سير المركبة بدون لوحات معدنية تجارية ترتب عليه اتخاذ قرار التحفظ على السيارة لحين إجراءات تراخيص المركبة.

وإلزمت بتسليم المركبات لمالكها الجدد عقب أكتمال كافة الأوراق الخاصة بها، مع ضورة أخذ تعهد على الملاك ما يلزم للانتقال الفوري لوحدات المرور المختصة لترخيص المركبات.

كما ألزمت اصحاب المعارض بضرورة تركيب 2 لوحات معدنية “تجارية” أثناء سير المركبات الجديدة، بالإضافة إلى استخدام تلك اللوحات في الأغراض المخصصة لها:

-تجربة المركبة أمام المشتري

-انتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص بها.

ثالثا-اجراءات رجال المرور في حال ضبط قائد مركبة برخصة منتهية ولوحات معدنية

وفي هذا السياق أوضح مؤمن العقيلي خبير امني في مجال المرور في عدة نقاط اجراءات رجال المررو في حال ضبط قائد مركبة يحمل رخصة منتهية واويقوكط سيارة بدون لوحات معدنية

-السيارات التي تحمل رخصًا منتهية تعامل معاملة السيارات بدون لوحات معدنية، أو طمس اللوحات المعدنية، يتم في هذه الحالة ضبط قائد السيارة والسيارة، وإيداعها في حضانة المرور، وعرض قائد السيارة على نيابة المرور.

-تم تغريم قائد السيارة غرامة مالية، إضافة إلى دفع مخالفات المرور كافة، وبعد ذلك سيحصل على جواب من نيابة المرور إلى إدارة المرور، لرفع حجز السيارة بعد دفع الغرامة الخاصة بإيواء السيارة

- ثم يتجه بعد ذلك إلى وحدة المرور التابع لها لاستكمال ترخيص السيارة.

-ضبط المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

-أنقاض المركبات تلك التي تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

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