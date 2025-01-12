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محافظات

2 مليون جنيه خسائر، السيطرة على حريق في بدروم منزل جنوب الأقصر

حريق في بدروم منزل
حريق في بدروم منزل جنوب الأقصر

وقع حريق هائل صباح اليوم الأحد، بشارع الشيخ سعد في بدروم منزل، بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وتم السيطرة على الحريق.

حريق مخزن إسنا في الأقصر 

تعود تفاصيل الواقعة إلى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر عندما تلقي إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق هائل في بدروم منزل وسط مدينة إسنا، ملك لمواطن يدعى «مرزوق رزق توفيق» مما أسفر عن إتلاف تلاجه وغساله وبوتجاز، و2 عربية تربوا وعدد 2 دراجة نارية.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بدروم إسنا بالأقصر 

على الفور الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء، وسيارة إسعاف، لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة إسنا التحريات لكشف ملابسات سبب وقوع الحريق، فيما تقدر بقيمة الخسائر حوالي 2 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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