فتاة تسقط من نافذة شقتها بعد هروبها من تعذيب والدها بـ 6 أكتوبر

تعرضت طالبة بـ الصف الثاني الثانوي لإصابات خطيرة وكسور في مختلف أنحاء جسدها، بعد سقوطها من نافذة شقتها السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وأفادت التحقيقات الأولية بأن الفتاة حاولت القفز من النافذة هربًا من تعدي والدها، ففقدت توازنها وسقطت من ارتفاع عالٍ.

وتم نقل الفتاة على الفور إلى مستشفي اكتوبر العام لتلقي العلاج، بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من المستشفى يفيد بوصولها مصابة بجروح وكدمات متعددة، وبحسب التحريات، فإن الطالبة كانت تحاول النزول من النافذة خوفًا من تعنيف والدها، مما أدى إلى تعرضها للحادث.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة الميدانية واستكمال التحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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