حجز هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها بقسم التجمع وإحالتهم للنيابة غدا

حجزت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق "أوتاكا"، وتم إيداعهم حجز قسم شرطة التجمع الأول تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة غدا الأحد لمباشرة التحقيق معهم.



وأثناء التحقيقات مع رجال المباحث، نفى "أوتاكا" التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يقم بتصوير مقاطع مخلة للبلوجر هدير عبد الرازق أو تهديدها، كما قدم أوتاكا صورة لورقة زواج عرفي بينه وبين عبد الرازق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على البلوجر الشهير محمد أوتاكا، في واقعة احتجازه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، من قبل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها.

القبض على البلوجر الشهير محمد أوتاكا

وعند سماع الجيران صوت مشاجرة داخل الشقة، أبلغوا الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وأسفرت التحريات عن القبض على جميع الأطراف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق ووالدها داخل شقة مستأجرة بأحد المجمعات السكنية الشهيرة في القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل الشقة.

وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في كمبوند بالقاهرة الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها والشاب المُبلِغ داخل الشقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.