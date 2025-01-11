السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

هآرتس: جيش الاحتلال يصدق على خطة لسحب قواته سريعا من مناطق واسعة بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم السبت، عن مصادر قولها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدق على خطة لسحب قوات بشكل سريع من مناطق واسعة بغزة مع تقدم المفاوضات.

جيش الاحتلال يصدق على خطة لسحب قواته

وقالت المصادر للصحيفة العبرية:" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي  يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من نتساريم رغم إقامته منشآت هناك".

وأكدت المصادر لهآرتس، أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي لديه القدرة  على تنفيذ أي اتفاق يصدقه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها:" إن مسودة الاتفاق تتضمن انسحابا كاملا لجيش الاحتلال من محور فيلادلفيا".

مسودة اتفاق الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وقالت المصادر لهيئة البث الإسرائيلية:" إن الصفقة الحالية أفضل ما يمكن لحـماس رؤيته وهي معقولة لكل الأطراف والتعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق".

وأضافت المصادر:" سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة للقتال وسيكون على حــماس التعهد بإعادة كل من تبقى من المحتجزين بالمرحلة الثانية".

وأمس الجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها أن  قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

تقدم في مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها:" إن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة المحتجزين ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل".
 

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جيش الاحتلال غزة نتساريم حماس وإسرائيل

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