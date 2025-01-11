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خارج الحدود

مقتل وإصابة 37 جنديا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت وسائل  إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن مقـتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة اليوم 11 منهم بحالة خطيرة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، تنفيذ عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من "تفجير عبوتين مضادتين للدروع من نوع ثاقب في آلية عسكرية صهيونية قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز العبوات وزرعها ومكانها، بالإضافة إلى رصد الآليات قبل وصولها إلى منطقة التفجير.ووثق الفيديو مشاهد تظهر "تموضع الآلية المستهدفة في حقل العبوات" المعد من قبل مقاتلي "السرايا"، ولحظة التفجير.

 

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جنود إسرائيليين غزة سرايا القدس جيش الاحتلال

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