الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: حماس وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق أولي في مفاوضات الدوحة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إسرائيل  وحماس توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية مع تنفيذ الأولى.

مبعوث الرئيس ترامب يصل الدوحة 

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن  إسرائيل وحـماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لخلق الاستمرارية بين مراحل الاتفاق.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له، اليوم الجمعة، أن ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصل، اليوم، إلى الدوحة؛ لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقريره، أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي بحث مع مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب المفاوضات بشأن غزة.

فجوات بين إسرائيل وحماس بالمفاوضات

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم: "إن هناك فجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات".

وكشف استطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف"، عن تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث فقد الحزب مقعدين في استطلاع جرى خلال الأسبوع الجاري، ما يمنح كتلة المعارضة 61 مقعدًا في حال إجراء انتخابات جديدة، دون الحاجة لدعم الأحزاب العربية.

تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 وأظهر الاستطلاع أن 88% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مع تفاوت في المواقف حول طبيعة الصفقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الدوحة إسرائيل حماس إسرائيل وحماس

مواد متعلقة

أكسيوس: الضربات الأمريكية على صنعاء تمت بالتنسيق مع إسرائيل

أخطرها الأخيرة، صحيفة عبرية تكشف 3 خطوات يمكن لترامب أن يفتح "أبواب الجحيم" على حماس
ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

رسالة تحذير من أمريكا وفرنسا وألمانيا للإدارة السورية الجديدة

يصل لـ 565 جنيهًا، أسعار البلح والتمور بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا

منوعات

المزيد

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية