هيئة البث الإسرائيلية تكشف تقدما في مفاوضات الأسرى بعد رسالة إيجابية من حماس

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

تقدم في مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها:" إن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة المحتجزين ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل".

وأضافت هيئة البث:" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق المفاوضات إثر الرسالة الإيجابية من حماس".

مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل

ونقلت هيئة البث عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية، مع الاتفاق على تنفيذ الأولى.

وقالت المصادر لهيئة البث إن إسرائيل وحماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لضمان استمرار مراحل الاتفاق.

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