أخبار مصر: قصة تعرض مصر لعاصفة ثلجية، علقة موت لفنان سوري شهير على يد مسلحين بدمشق، زلزال يهز إثيوبيا، انخفاض كبير بالذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أثارت توقعات بعض خبراء الأرصاد الجوية، والتي نشرتها وتداولتها عدد من وسائل التواصل الإجتماعي، المتعلقة باقتراب عواصف قطبية قوية تستعد لضرب منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، عبر بوابة تركيا، أثارت حالة من القلق بين المصريين.

اليوم، الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف اخصائي بالبريد المصري، إليك نماذج أسئلة الامتحانات

تبدأ اليوم السبت الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد -أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة بهيئة البريد المصري لعام 2024.

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا.

وليمة "مجانية" لأشهر شيف سوري تتحول إلى مأساة، تفاصيل الحادث المميت بالجامع الأموي (فيديو)

شهد الجامع الأموي بدمشق، أحد أقدم المساجد في العالم الإسلامي، حادثة مؤلمة أثارت جدلًا واسعًا، وذلك خلال فاعلية خيرية نظَّمها "الشيف أبو عمر الدمشقي"، المعروف بمهاراته في الطهي وشهرته على منصات التواصل الاجتماعي.

المفاوضات الرسمية بدأت واللاعب يرد، آخر تطورات انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن إدارة مانشستر سيتي بدأت مفاوضاتها الرسمية مع نادي آينتراخت فرانكفورت من أجل حسم صفقة عمر مرموش.

مصادر عسكرية تكشف تفاصيل تعرض الفنان عبد المنعم عمايري للضرب من قبل عناصر مسلحة في دمشق

كشفت مصادر عسكرية ومحلية في سوريا تفاصيل تعرض الفنان عبد المنعم عمايري للضرب من قبل عناصر مسلحة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت 11 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته

يعمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارًا من اليوم الأول لرئاسته، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة بشأن الرسوم الجمركية وأمن الحدود والترحيلات.

اليوم، الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على إستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مصريون وسوريون وإريتريون، إنقاذ 101 مهاجر بينهم 29 امرأة و7 أطفال قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، يوم الجمعة، أن سفينة الإسعاف "أوشن فايكينج" أنقذت 101 مهاجر، من بينهم 29 امرأة و7 أطفال، من قارب خشبي كان يواجه صعوبات قبالة الساحل الليبي، في أول عملية إنقاذ لها هذا العام.

مفاجأة، نوال الزغبي تشارك في تقديم برنامج مقالب رامز جلال الجديد

كشف مصدر من داخل برنامج رامز جلال الجديد أن الفنانة نوال الزغبي شوف تشارك في عمل المقلب، حيث يستعين بها رامز جلال في الإيقاع بضحاياه.

بعد كارثة وليمة المسجد الأموي، قرار عاجل من محافظ دمشق بشأن تنظيم الفعاليات (فيديو)

أعلن محافظ دمشق ماهر مروان في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إجراءات خاصة لتنظيم الفعاليات والنشاطات في العاصمة السورية، وذلك بعد حادث التدافع الذي وقع بالمسجد الأموي يوم الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 11 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد فرص سقوط أمطار بمعظم أنحاء الجمهورية وشبورة مائية كثيفة حتى الساعة 9 صباحًا.

سفينتان ومسيرات بعيدة المدى، تحرك عسكري لـ الدنمارك في جرينلاند قبل تنصيب ترامب

ذكرت وسائل إعلام محلية في الدنمارك أن الحكومة اقترحت شراء سفينتين جديدتين لإجراء مهام تفتيشية في القطب الشمالي وزيادة دوريات الزلاجات التي تجرها الكلاب من أجل تعزيز وجودها العسكري في جرينلاند، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجزيرة نصب عينيه.

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-1- 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 11-1-2025، إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية والإفريقية.

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

فقد السباح الأولمبي الأمريكي السابق جاري هول جونيور، في حريق باليساديس بلوس أنجلوس، جميع الميداليات التي أحرزها خلال مسيرته الرياضية.

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

أثارت "ساعة يد" ارتداها الملياردير مارك زوكربيرج، خلال فيديو له، الجدل، خاصة وأن قيمتها تبلغ قرابة مليون دولار.

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