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رياضة

المفاوضات الرسمية بدأت واللاعب يرد، آخر تطورات انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك"،  أن إدارة مانشستر سيتي بدأت مفاوضاتها الرسمية مع نادي آينتراخت فرانكفورت من أجل حسم صفقة عمر مرموش.


وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن مانشستر سيتي يسعى للتوصل إلى حل وسط مع فرانكفورت من أجل حسم صفقة مرموش في يناير.

 

فيما حسم النجم الدولي المصري، عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، موقفه من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال انتقالات الشتاء الجاري.

 

 

نادي مانشستر سيتي، دخل في مفاوضات متقدمة خلال الفترة الجارية مع إدارة فرانكفورت والنجم المصري عمر مرموش، لارتداء قميص السيتيزين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن مرموش حسم أمره بالفعل، ورد رسميًا على إدارة ناديه الألماني.

 

عمر مرموش يتمسك بالانضمام إلى مانشستر سيتي

وأشارت الشبكة في نسختها الألمانية إلى أن عمر مرموش وافق بشكل نهائي، بل وطلب من إدارة ناديه تسريع عملية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت: "تم بالفعل التوصل إلى اتفاق شفهي كامل بين اللاعب والفريق الإنجليزي، حيث يرغب مرموش في الانتقال هذا الشتاء، خاصةً أنه يدرك أنه الخيار الأول الذي يريده بيب جوارديولا لتعزيز هجوم السيتيزنز".

ويمتد عقد مرموش حتى عام 2027 ولا يتضمن شرطًا جزائيًا، لذلك، يطلب نادي آينتراخت فرانكفورت حوالي 80 مليون يورو.

وقالت الشبكة: "لن يتم النظر في العروض التي تقل بكثير عن هذا المبلغ، خاصة مع تألق اللاعب المصري مؤخرًا".

من جهة أخرى، يرى مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن مبلغا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو هو أكثر واقعية، ومع ذلك، لم تبدأ المفاوضات بين الناديين حتى الآن.

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