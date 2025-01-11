بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أثارت توقعات بعض خبراء الأرصاد الجوية، والتي نشرتها وتداولتها عدد من وسائل التواصل الإجتماعي، المتعلقة باقتراب عواصف قطبية قوية تستعد لضرب منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، عبر بوابة تركيا، أثارت حالة من القلق بين المصريين.

عواصف ثلجية وبردية كثيفة

ووفقًا لتحليل خبراء، فمن المتوقع انتقال قسم كبير من الكتل الهوائية الباردة من القطب الشمالي نحو شرق أوروبا بعد منتصف الشهر، مما سيؤدي إلى تشكيل منظومة جوية قابلة للتطور بشكلٍ كبير، موضحين أن هذه المنظومة الجوية ستجلب معها عواصف ثلجية وبردية كثيفة، ما يجعل هذا العام واحدا من أغرب وأقوى سنوات الثلوج في المنطقة.

وأضاف الخبراء بأن الشهر الحالي سيكون حافلًا بالعواصف القطبية، مع مؤشرات متزايدة لتعمق الكتل الباردة باتجاه روسيا وشرق أوروبا، مرورًا بتركيا وسوريا والعراق، وصولًا إلى الأردن وفلسطين ومصر.

من جانبها، نفت بشكل قاطع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بحسب "العربية.نت" و"الحدث.نت"، توقعات الخبراء بخصوص مصر، موضحة أنه ليس هناك أي رصد لدى الهيئة متعلق بتعرض البلاد إلى أية عواصف قطبية شديدة، أو حتى تساقط للثلوج، حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تدور حول المعدل الطبيعي أو أعلى من الطبيعي، بمعنى أنه لا يوجد انخفاضات في درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن مصر محاطة بالبحرين المتوسط والأحمر، فبمجرد مرور الكتل الهوائية شديدة البرودة على البحار يحدث لها تعديل في قيم درجات حرارتها.

وأشارت إلى أن هذه الكتل الهوائية إذا كانت منخفضة بشكل كبير، فإنها لا تصل مصر بنفس درجاتها، وبالتالي فإن تساقط الثلوج في بعض المناطق في تركيا لا يعني أنها تصل لنا بنفس درجاتها.

وكشفت الدكتورة منار غانم عن وجود استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع المقبل، وانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل فقط، مؤكدة أن هذا الأمر طبيعي لأننا في فصل الشتاء.

وأوضحت أن المنطقة الوحيدة التي يحدث فيها تساقط للثلوج في محافظات مصر هي مرتفعات وسط سيناء أو سانت كاترين نتيجة كونها قمم جبلية مرتفعة وبالتالي نجد انخفاضًا لدرجات الحرارة فيها إلى تحت الصفر، موضحة أن أي تنبؤات بعيدة المدى دقتها تكون قليلة، وحال رصد أي ظاهرة جوية غير مسبوقة يتم الاعلان والتحذير قبلها بوقت كاف.

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