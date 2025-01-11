السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا

زلزال يضرب إثيوبيا،
زلزال يضرب إثيوبيا، فيتو

زلزال إثيوبيا، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا.

وقال المركز إن الزلزال وقع على مسافة 38 كم شمال غرب منطقة أواش، وعلى مسافة 125 كم شمال شرق منطقة أداما التي تقع في إقليم أوروميا، بحسب وكالة "رويترز".

والخميس الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترًا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

وفى وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الماضي، أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالًا بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عُمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزال ا بقوة 5 5 درجة اثيوبيا منطقة أواش إقليم أوروميا المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض
ads

الأكثر قراءة

مصادر عسكرية تكشف تفاصيل تعرض الفنان عبد المنعم عمايري للضرب من قبل عناصر مسلحة في دمشق

وليمة "مجانية" لأشهر شيف سوري تتحول إلى مأساة، تفاصيل الحادث المميت بالجامع الأموي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-1- 2025 والقنوات الناقلة

اليوم، ثاني جلسات محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في "الكيان المدمج"

مفاجأة، نوال الزغبي تشارك في تقديم برنامج مقالب رامز جلال الجديد

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا

بايدن: أتوقع أن يواجه ترامب معارضة في الكونجرس إذا غير موقفه من أوكرانيا

مكتوف الأيدى والأرجل وبها طعنات، العثور على جثة شاب داخل جوال ملقاة بترعة في الغربية

منوعات

المزيد

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

وليمة "مجانية" لأشهر شيف سوري تتحول إلى مأساة، تفاصيل الحادث المميت بالجامع الأموي (فيديو)

قطار نار، ظاهرة غريبة تظهر في سماء إثيوبيا

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة 10/1/2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 10/1/2025؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية