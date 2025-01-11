زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا

زلزال إثيوبيا، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا.

وقال المركز إن الزلزال وقع على مسافة 38 كم شمال غرب منطقة أواش، وعلى مسافة 125 كم شمال شرق منطقة أداما التي تقع في إقليم أوروميا، بحسب وكالة "رويترز".

والخميس الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترًا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

وفى وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الماضي، أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالًا بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عُمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

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