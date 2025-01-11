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أخبار مصر

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 11 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد فرص سقوط أمطار بمعظم أنحاء الجمهورية وشبورة مائية كثيفة حتى الساعة 9 صباحًا.

 

خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت 11 يناير

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت يشهد فرص سقوط أمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة على شمال الصعيد.

وبالنسبة للشبورة المائية فقد أوضحت هيئة الأرصاد أن مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس تشهد شبورة مائية تكون كثيفة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم السبت

وعن حالة الطقس اليوم قالت هيئة الأرصاد الجوية:" يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أما طقس غدا الأحد 12 يناير حتى الخميس 16 يناير 2025 فقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس هذه الأيام يشهد  شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 يناير، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:


 

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