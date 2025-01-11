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اليوم، الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف اخصائي بالبريد المصري، إليك نماذج أسئلة الامتحانات

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري لعام 2024،فيتو

تبدأ اليوم السبت الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد -أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة بهيئة البريد المصري لعام 2024.

 

أسئلة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف اخصائي بالبريد المصري لعام 2024

وحول أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024، ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات. 

 

مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تقسيم مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة.

 

ومن المقرر بدء امتحان المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة اليوم، وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي في إطار التيسير على المتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة للوظائف المذكورة الاستعلام عن موعد امتحانهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

ويمكن للمتقدمين لشغل هذه الوظائف في المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقدها.

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الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)
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